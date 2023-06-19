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Босс PlayStation Mobile покинул подразделение спустя 2 года после основания

Никола Себастьяни был руководителем Apple Arcade и пришёл на должность главы подразделения PlayStation Mobile в 2021 году. Он также сыграл ключевую роль в приобретении Savage Game Studios, которая сейчас трудится над крупнобюджетной мобильной игрой. Как сообщается, Никола покинул компанию спустя два года после основания отдела.

Босс PlayStation Mobile покинул подразделение спустя 2 года после основания
© Скриншот

«Мы можем подтвердить, что Никола Себастьяни ушёл со своего поста вице-президента и главы мобильного подразделения PlayStation Studios для того, чтобы воспользоваться “новой нераскрытой возможностью”» — заявил представитель PlayStation

За последние 2 года Sony сформировала команду опытных специалистов в области мобильного рынка, наняв людей из Apple, Kabam, Meta, Tencent, Super Evil Megacorp, Samsung, Niantic, Zynga, Riot и других компаний.

Напомним, что в 2021 году глава PlayStation Джим Райан подтвердил планы по переносу франшиз компании на мобильные устройства. Он рассказал, что это поможет расширить серии и привлечёт новых игроков.

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