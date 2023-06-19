Босс PlayStation Mobile покинул подразделение спустя 2 года после основания
Никола Себастьяни был руководителем Apple Arcade и пришёл на должность главы подразделения PlayStation Mobile в 2021 году. Он также сыграл ключевую роль в приобретении Savage Game Studios, которая сейчас трудится над крупнобюджетной мобильной игрой. Как сообщается, Никола покинул компанию спустя два года после основания отдела.
«Мы можем подтвердить, что Никола Себастьяни ушёл со своего поста вице-президента и главы мобильного подразделения PlayStation Studios для того, чтобы воспользоваться “новой нераскрытой возможностью”» — заявил представитель PlayStation
За последние 2 года Sony сформировала команду опытных специалистов в области мобильного рынка, наняв людей из Apple, Kabam, Meta, Tencent, Super Evil Megacorp, Samsung, Niantic, Zynga, Riot и других компаний.
Напомним, что в 2021 году глава PlayStation Джим Райан подтвердил планы по переносу франшиз компании на мобильные устройства. Он рассказал, что это поможет расширить серии и привлечёт новых игроков.