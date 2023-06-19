Босс PlayStation Mobile покинул подразделение спустя 2 года после основания

Никола Себастьяни был руководителем Apple Arcade и пришёл на должность главы подразделения PlayStation Mobile в 2021 году. Он также сыграл ключевую роль в приобретении Savage Game Studios, которая сейчас трудится над крупнобюджетной мобильной игрой. Как сообщается, Никола покинул компанию спустя два года после основания отдела.