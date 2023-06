Раскрыта причина отсутствия Metal Gear Solid 4 на Xbox 360

У японской компании Konami имелись планы выпустить игру Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots на игровой консоли Xbox 360. Об этом рассказал бывший сотрудник студии-разработчика Kojima Productions Райан Пэйтон в книге Ultimate History of Video Games: Volume 2, сообщает портал Time Extension.