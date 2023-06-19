Раскрыта причина отсутствия Metal Gear Solid 4 на Xbox 360

У японской компании Konami имелись планы выпустить игру Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots на игровой консоли Xbox 360. Об этом рассказал бывший сотрудник студии-разработчика Kojima Productions Райан Пэйтон в книге Ultimate History of Video Games: Volume 2, сообщает портал Time Extension.

© Kojima Productions

По его словам, у Sony не было соглашения на эксклюзивность MGS 4 для PS3. Пэйтон отметил, что в Konami выделили отдельную команду для тестирования игры на Xbox 360.

Продюсер заверил, что разработчикам удалось создать рабочую версию игры.

«В один судьбоносный день команда Konami провела встречу, на которой мы увидели плоды их труда — Metal Gear Solid 4 прекрасно и плавно работала на Xbox 360. Как один из немногих фанатов Xbox в офисе, я был в восторге», — заметил он.

При этом Пэйтон прямо указал, что единственной причиной, по которой MGS4 так и не вышла на Xbox 360, связана с использованием в консоли DVD-привода вместо Blu-Ray, как у PlayStation 3.

MGS 4 занимала 50 ГБ, и даже на PS3 ее пришлось выпускать на специальном двухслойном Blu-Ray. Версия для Xbox 360 потребовала бы сразу множество дисков, констатировал Пэйтон.

«Несмотря на то, насколько мои коллеги были удручены разработкой на PS3, большинство из них являлись закоренелыми фанатами Sony и были против того, чтобы тратить ресурсы на тестирование [на Xbox 360]», — заключил продюсер.

В настоящее время Metal Gear Solid 4 остается эксклюзивом PlayStation 3 с момента выхода в 2008 году. Игра так и не была перенесена ни на одну другую платформу, даже на консолях Sony.