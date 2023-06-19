Avowed пока еще не вошла в стадию альфа-версии

Avowed пока ещё не вошла в стадию альфа-версии
На форуме RPG Codex пользователь Briar Diem, оказавшийся сотрудником Obsidian, прокомментировал вопросы игроков к новой игре студии — Avowed.
Некоторых пользователей смущали заявления о масштабе игры, который сравнивали с The Outer Worlds. Кроме того, отдельные игроки не оценили графику и цветовую гамму в свежем геймплейном трейлере.
По словам сотрудника, ролик не смог показать основные положительные стороны игры. Мир RPG будет большим и открытым — автор предположил, что сравнение с The Outer Worlds было попыткой «на всякий случай» снизить ожидания аудитории (новинка якобы совсем не походит на тот проект).
Кроме того, авторы ролика поработали с монтажом и компрессией изображений, в результате чего видео не совсем точно стало отражать продукт — на скриншотах с этими вопросами как раз нет проблем.
В художественном стиле игры нет сознательного упора на яркие цвета и тому подобные элементы. К тому же в дальнейшем некоторые детали изменят или улучшат — как освещение.
Для трейлера ещё якобы и взяли совершенно случайные кадры — вероятно, чтобы избежать спойлеров. Автор постов отметил, что большую часть приключения ещё не показывали игрокам — возможно, что это сделают с помощью нового трейлера или презентации.
Создание Avowed продвигается хорошо, хотя новинка, как оказалось, ещё не вошла в стадию альфа-версии. Последнее заявление, правда, сильно удивило игроков — некоторые предположили, что релиз RPG тогда состоится лишь под конец 2024 года.