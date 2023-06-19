Дизайнер боевой системы Final Fantasy 16 считает ее своим «шедевром»

Дизайнер боевой системы Final Fantasy XVI Рёта Сузуки, который ранее работал над Devil May Cry 5, признался, что считает местный результат своим личным «шедевром» карьеры.

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По словам автора, команда создала систему, которая понравится даже тем, кто в прошлом не был большим знатоком экшен-игр. И он надеется, что именно Final Fantasy 16 поможет таким пользователям оценить все прелести жанра.

В прошлом Сузуки, кстати, ещё работал над Monster Hunter и Dragon’s Dogma — в общей сложности он занимается экшен-играми уже порядка 25 лет, поэтому опыта в данном вопросе ему не занимать.

Релиз самой Final Fantasy 16 состоится совсем скоро — 22 июня для PS5. Размер установочного файла составит 90 ГБ, причём одно время авторы даже подумывали выпустить игру сразу на двух дисках.