В Genshin Impact появится новый регион, похожий на Францию или Англию
Скоро в Genshin Impact ожидается появление нового региона — Фонтейн. Инсайдер Team China рассказывает, что можно ждать от новой локации.
Регион будет представлять из себя смешение двух архитектур: французской и английской. По словам инсайдера, на новой локации произойдет столкновение двух культур: стимпанка и высоких технологий. Деталей этого Team China не раскрывает.
На утекшем в Сеть арте с изображением персонажей Фонтейна героев можно визуально разделить на две группы, ориентируясь по их цветам. Можно предположить, что сюжет новой локации может быть связан с примирением враждующих сторон.
Ранее мы уже говорили о предположительном исходе сюжетной арки нового региона, а также о персонажах связанных с ней. Фонтейн появится в обновлении 4.0 для Genshin Impact, релиз которого назначен на 16 августа 2023 года.