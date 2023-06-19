В Genshin Impact появится новый регион, похожий на Францию или Англию

Скоро в Genshin Impact ожидается появление нового региона — Фонтейн. Инсайдер Team China рассказывает, что можно ждать от новой локации.

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Регион будет представлять из себя смешение двух архитектур: французской и английской. По словам инсайдера, на новой локации произойдет столкновение двух культур: стимпанка и высоких технологий. Деталей этого Team China не раскрывает.

На утекшем в Сеть арте с изображением персонажей Фонтейна героев можно визуально разделить на две группы, ориентируясь по их цветам. Можно предположить, что сюжет новой локации может быть связан с примирением враждующих сторон.

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