Марк Леблан, бывший программист Looking Glass Studios и один из разработчиков оригинальной System Shock, лично оценил System Shock (2023) и поделился своими впечатлениями.

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Леблан признался, что почти 30 лет назад идея будущего, в котором он будет стримить в интернете ремейк родной для него игры казалась бы ему настоящим безумием, но сейчас это реальность.

В целом новика произвела на разработчика приятное впечатление, учитывая, что многие вещи вроде трёхмерного моделирования объектов и анимации в 1994 году были за пределами мечтаний.

При этом Леблана немного расстроил факт переписанных реплик в ремейке — в оригинальной System Shock многие персонажи говорили голосами сотрудников Looking Glass. А вот вновь услышать SHODAN в исполнении Терри Брозиус разработчику было приятно.

Разработчик оригинальной System Shock поделился своим мнением о ремейке - фото 1

Не забыл Леблан и про знаменитую комбинацию клавиш 0451, которая использовалась в качестве кода во многих играх Looking Glass.

В прошлом Уоррен Спектор, создатель Deus Ex и продюсер System Shock, рассказывал о том, что данная комбинация была настоящим кодом от дверей офиса студии. А вот Леблан опровергает историю Спектора, настаивая на том, что это была отсылка к одноимённому роману Рэя Бредбери.

По его словам, комбинация 0451 сначала появилась в System Shock, а уже потом офис-менеджер поставила её в качестве кода для дверей офиса. И если так подумать, то это было настоящим нарушением безопасности.