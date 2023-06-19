У Lies of P пройдёт кроссовер с Wo Long Fallen Dynasty
Издатель Neowiz и разработчики из Round8 Studio объявили, что между Lies of P и Wo Long: Fallen Dynasty состоится тематический кроссовер.
Деталей и сроков проведения мероприятия пока не раскрыли, однако в теории можно предположить, что в играх появится соответствующая экипировка, оружие и, вероятно, отдельные враги.
Релиз Lies of P ожидается 19 сентября для PlayStation, Xbox и PC. При этом мрачный экшен, судя по всему, пользуется популярностью среди игроков — демо успели скачать более 1 млн раз, а энтузиасты уже начали превращать новинку на PC в Bloodborne.
А для Wo Long уже 29 июня выйдет первое дополнение под названием Battle of Zhongyuan.