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У Lies of P пройдёт кроссовер с Wo Long Fallen Dynasty

Издатель Neowiz и разработчики из Round8 Studio объявили, что между Lies of P и Wo Long: Fallen Dynasty состоится тематический кроссовер.

У Lies of P пройдёт кроссовер с Wo Long: Fallen Dynasty
© Скриншот

Деталей и сроков проведения мероприятия пока не раскрыли, однако в теории можно предположить, что в играх появится соответствующая экипировка, оружие и, вероятно, отдельные враги.

Релиз Lies of P ожидается 19 сентября для PlayStation, Xbox и PC. При этом мрачный экшен, судя по всему, пользуется популярностью среди игроков — демо успели скачать более 1 млн раз, а энтузиасты уже начали превращать новинку на PC в Bloodborne.

А для Wo Long уже 29 июня выйдет первое дополнение под названием Battle of Zhongyuan.

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