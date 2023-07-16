Как проверить б/у видеокарту при покупке с рук: практическое руководство

Покупка подержанной видеокарты - хороший способ сэкономить деньги, особенно в условиях современного рынка, где новые модели стоят очень и очень дорого. Однако, как и любую б/у технику, видеокарты необходимо тщательно проверять перед покупкой, чтобы избежать потенциальных проблем. В этой статье мы подробно рассмотрим, как визуально осмотреть видеокарту и какие программы использовать для ее тестирования.

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Как визуально осмотреть видеокарту, на что обратить внимание

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Состояние платы и компонентов

Первое, что стоит сделать при осмотре видеокарты — это внимательно проверить саму плату и ее компоненты. Признаки окисления, пятна, повреждения или отсутствие любых компонентов – это потенциальные проблемы.

Следы ремонта

Видеокарта - продукт сложный и ремонтировать ее нужно со знанием дела. К сожалению, в большинстве случаев, ремонт оказывается некачественным и может принести проблем в будущем. Лучше отказаться от покупки платы, которая уже ломалась, разбиралась и ремонтировалась в неизвестных условиях.

Следы разбора

Периодически видеокарту необходимо прочищать и менять в ней термопасту, в этом нет ничего странного. Другой вопрос, кто и как это делал. Если вы видите, что видеокарта вскрывалась, а этому будут свидетельствовать разрушенные или отсутствующие пломбы и стертые винты, а в объявлении об этом не указано, вполне возможно, что вас планируют обмануть.

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Система охлаждения

Вентиляторы и тепловые трубки должны быть чистыми, желательно без пыли, потому что под ней можно не рассмотреть дефекты. Проверьте вентиляторы на люфт в подшипнике, осмотрите тепловые трубки.

Коннекторы и разъем

Если видеокарта не стояла в одном системном блоке, а активно перемещалась по разным компьютерам, у неё могут быть расшатаны коннекторы дополнительного питания и поцарапан основной разъем. Это говорит о том, что видеокарта прожила бурную жизнь и запас прочности очень маленький.

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Серийные номера и маркировка

Убедитесь, что серийные номера и маркировка производителя соответствуют тому, что заявлено продавцом. Возможно, стоит проверить в интернете, чтобы убедиться, что модель соответствует представленной.

Какие программы нужно использовать для проверки видеокарты

После визуального осмотра необходимо установить видеокарту в системный блок и проверить ее в работе, потому что идеальная внешне карта может работать с перебоями или же не работать вовсе. Для этого вам потребуются несложные утилиты, которые смогут дать вам необходимую информацию о железке.

GPU-Z

Эта бесплатная программа показывает детальную информацию о видеокарте, включая модель GPU, его тактовую частоту, объем и тип памяти. Она поможет вам быстро убедиться, что характеристики карты соответствуют заявленным.

Nvidia

3DMark или Unigine Heaven

Эти бенчмарки помогут проверить производительность видеокарты. Для каждой карты есть референсные значения, ниже которых результаты снижаться не должны. Если результаты низкие, значит что-то функционирует неправильно, или же видеокарта перегревается и сбрасывает тактовые частоты. Работают бенчмарки просто: достаточно запустить встроенные тесты и ждать результатов, никаких дополнительных навыков не требуют.

Steam

FurMark

Утилита FurMark предназначена для тестирования стабильности видеокарты и системы охлаждения. Она создает максимальную нагрузку на GPU и разогревает его до пиковых значений. Этого не нужно бояться - режим практически штатный - но если видеокарта с дефектами, то или экран начнет моргать, или приложение зависнет, или произойдет что-нибудь еще.

FurMark

MSI Afterburner

К MSI Afterburner стоит прибегнуть, если вы планируете разгонять видеокарту и изменять частоты GPU и памяти. Если вы покупаете видеокарту, которая заявлена как хорошо разгоняемая, стоит воспользоваться утилитой и проверить заявленное преимущество на месте.

Msi

HWMonitor

Эта программа поможет мониторить различные параметры видеокарты в реальном времени, включая температуру, частоты и напряжение. Она достаточно сложная, предоставляет слишком много параметров, но крайне эффективная.

HWMonitor

Заключение