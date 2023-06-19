Кодзима хочет покинуть Землю, чтобы сделать игру в космосе

На кинофестивале Tribeca (Нью-Йорк, США) был представлен документальный фильм о Хидео Кодзиме. В рамках показа знаменитый геймдизайнер отвечал на вопросы журналистов и делился планами на будущее, некоторые из которых сложно назвать стандартными.

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Так, известный японец заявил, что хотел бы покинуть планету, чтобы создать в космосе проект, в который можно было бы играть только там: "Я хочу в открытый космос. Я хочу отправиться в открытый космос и создать игру, в которую вы сможете играть в космосе…"

В случае с Кодзимой трудно уловить, где заканчивается шутка и начинается реальный замысел, но на всякий случай он добавил: "Так что, пожалуйста, кто-нибудь, отправьте меня в космос".