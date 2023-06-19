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Final Fantasy 16 займёт 90 ГБ памяти на PS5 — это одна из самых «тяжёлых» игр на консоли

Аккаунт PlayStation Game Size раскрыл размер Final Fantasy 16. Как оказалось, игра займёт очень много места — для установки на вашей PS5 должно быть не менее 90 ГБ свободного места. Проект стал одним из самых «тяжёлых» на консоли.

Final Fantasy 16 займет 90 ГБ памяти на PS5
© Чемпионат.com

Напомним, что The Last of Us Part 2 и Red Dead Redemption 2 выходили физически на двух дисках, потому что уместить игры на один носитель не получалось из-за их большого размера. То же самое почти приключилось и с Final Fantasy 16. Об этом ранее рассказал продюсер Наоки Ёсида.

По его словам, изначально тайтл слишком много весил и его умещали на двух дисках, однако потом команда смогла сжать размер и поместить экшен на один носитель.

Final Fantasy 16 выйдет 22 июня только на PS5. Предзагрузка тайтла стартует завтра.

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