Final Fantasy 16 займет 90 ГБ памяти на PS5

Напомним, что The Last of Us Part 2 и Red Dead Redemption 2 выходили физически на двух дисках, потому что уместить игры на один носитель не получалось из-за их большого размера. То же самое почти приключилось и с Final Fantasy 16. Об этом ранее рассказал продюсер Наоки Ёсида.