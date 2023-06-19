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Некоторые костюмы в игре «Человек-паук 2» будут доступны только в расширенном издании

Недавно стартовали предварительные заказы игры «Человек-паук 2». Геймеры обратили внимание, что за покупку расширенного издания они могут получить дополнительные костюмы, а разработчики поспешили внести ясность в получение нарядов.

Некоторые костюмы в «Человеке-пауке 2» будут только в расширенном издании
© Чемпионат.com

Как выяснилось, получить эти костюмы можно будет только за покупку расширенного издания, а открыть наряды, например, во время прохождения, будет невозможно. Поэтому костюмы в каком-то роде считаются эксклюзивными для владельцев расширенного издания.

Всего там будет пять костюмов для Майлза Моралеса и Питера Паркера.

Sony

«Человек-паук 2» выйдет 20 октября только на PS5. Проект получил полную поддержку русского языка, включая даже озвучку. К своим ролям наверняка вернутся актёры, озвучившие персонажей в первой части.

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