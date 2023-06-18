Свежее обновление «Кубума» добавило режим и четыре специальные карты

Онлайн-шутер «Кубум», который можно обнаружить в каталоге платформы AG.ru, получил свежее обновление с дополнительным режимом, картами и другим занятным контентом.

© Постер «Кубума»

Проект, стилистически смахивающий на комбинацию между LEGO и Minecraft, предложит пользователям множество различных арен и режимов боя. Среди последнего есть, к примеру, свой вариант королевской битвы и в целом присутствует поддержка PvP. Кроме того, игроки смогут примерить всевозможные виды экипировки.

При этом авторы придумали для свежего режима «Бомба» сразу три специальные карты, которые помогут изучить особенности нового формата. Дополнительная карта появилась и у «Дуэли».

Ещё в игре теперь есть Аватарки, Титулы и две новые коллекции скинов — а на «Чёрном рынке» можно найти самых секретных представителей среди последних. Ассортимент, кстати, обновляется каждый день — это же касается новой системы для ежедневных заданий, контрактов и достижений

Заодно в шутер добавили возможности настройки прицела и FOV, улучшили сетевой код, регистрацию попаданий и иные технические особенности (поведение ботов, интерфейс и так далее)