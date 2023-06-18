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«Убийца Steam Deck» от Asus стал менее мощным после свежего обновления прошивки

Для пользователи портативной консоли ROG Ally от Asus вышло обновление прошивки версии 319. Однако, судя по всему, его не то чтобы стоит устанавливать.

«Убийца Steam Deck» от Asus стал менее мощным после свежего обновления прошивки
© Ferra.ru

По данным пользователей и СМИ, данный апдейт приводит к снижению игровой производительности устройства. Изначально разработчики обещали, что новая прошивка повысит производительность при низком энергопотреблении всего 9 Вт.

Однако, после первых тестов стало ясно, что эффект оказался противоположным. Игровая производительность снизилась, а энергопотребление консоли в некоторых случаях возросло до 25 Вт.

Представители Asus уже признали наличие проблемы. Они также призвали пока что воздержаться от установки данного обновления.

Пользователям, которые уже успели обновить прошивку, приходится ожидать, пока разработчики не выявят причину проблемы и не исправят её. Тем, кто желает вернуться к предыдущей версии прошивки, предлагается воспользоваться инструментом под названием ASUS EZ Flash.

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