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В Diablo 4 закрыли лазейку с быстрой прокачкой на высоких сложностях

Ранее Blizzard выпустила два хотфикса для Diablo IV, один из которых скорректировал умение друида, а другой — положил конец быстрому способу прокачки на высоких сложностях.

В Diablo 4 закрыли лазейку с быстрой прокачкой на высоких сложностях
© скриншот игры Diablo 4

Дело в том, что до исправления игроки могли заходить на 3 и 4 уровни мира, не проходя сюжетную кампанию и определённые подземелья. Достаточно было присоединиться к тому, кто уже получил доступ к этим уровням сложности, выполнив все условия.

Такая лазейка позволяла сразиться с врагами, которые давали больше XP, золота и более редкую добычу. Теперь же придётся сначала проходить сюжетку и подземелья.

Кроме этого, второй хотфикс также исправил некорректное отображение уровней сложности и внёс ряд дополнительных улучшений стабильности и не только.

Diablo 4 вышла на PC, PlayStation и Xbox 6 июня. Blizzard уже работает над двумя дополнениями и более привлекательными кошмарными подземельями.

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