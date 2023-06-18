В Diablo 4 закрыли лазейку с быстрой прокачкой на высоких сложностях

Ранее Blizzard выпустила два хотфикса для Diablo IV, один из которых скорректировал умение друида, а другой — положил конец быстрому способу прокачки на высоких сложностях.

© скриншот игры Diablo 4

Дело в том, что до исправления игроки могли заходить на 3 и 4 уровни мира, не проходя сюжетную кампанию и определённые подземелья. Достаточно было присоединиться к тому, кто уже получил доступ к этим уровням сложности, выполнив все условия.

Такая лазейка позволяла сразиться с врагами, которые давали больше XP, золота и более редкую добычу. Теперь же придётся сначала проходить сюжетку и подземелья.

Кроме этого, второй хотфикс также исправил некорректное отображение уровней сложности и внёс ряд дополнительных улучшений стабильности и не только.