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Стало известно, сколько времени займет прохождение DLC для Atomic Heart

Сообщество «Комплекс 3826» во «ВКонтакте» поделилось некоторыми деталями грядущего дополнения для Atomic Heart, включая примерное время прохождения и влияние DLC на мир игры.

Стало известно, сколько времени займет прохождение DLC для Atomic Heart
© Atomic Heart

Если верить опубликованной информации, то сюжет первого дополнения для Atomic Heart обещает быть интересным, а его прохождение может занять более 4 часов. При этом уже знакомых игроку персонажей покажут с других сторон. Нам удалось почитать диалоги для DLC, и хотим сказать что дополнение будет весьма интересным. Оно масштабно дополняет мир игры и раскрывает знакомых персонажей с других сторон.

По ощущениям, прохождение может занять как минимум 4 часа. Сообщество «Комплекс 3826» Первое DLC для Atomic Heart выйдет уже этим летом, однако точной даты нет. Ранее в Atomic Heart добавили фоторежим , благодаря которому близняшек можно рассмотреть детально со всех сторон.

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