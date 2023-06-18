Стало известно, сколько времени займет прохождение DLC для Atomic Heart

Если верить опубликованной информации, то сюжет первого дополнения для Atomic Heart обещает быть интересным, а его прохождение может занять более 4 часов. При этом уже знакомых игроку персонажей покажут с других сторон. Нам удалось почитать диалоги для DLC, и хотим сказать что дополнение будет весьма интересным. Оно масштабно дополняет мир игры и раскрывает знакомых персонажей с других сторон.