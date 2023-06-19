$83.99+0.3491.80+0.16

В Steam стартовал летний фестиваль «Играм быть» с сотнями бесплатных демоверсий

19 июня в Steam начался фестиваль под названием «Играм быть». В течение ивента пользователи могут опробовать более сотни демоверсий невышедших игр и посетить стримы от создателей. Таким образом, инди-разработчики смогут представить свои проекты на публику без лишних затрат на рекламную кампанию.

В Steam стартовал летний фестиваль «Играм быть» с сотнями бесплатных демоверсий
© NEOWIZ

Видео доступно на YouTube-канале Steam. Права на видео принадлежат Valve.

Сами игры в этот раз поделили на 10 основных категорий: экшены, приключения, стратегии, симуляторы, ролевые игры, головоломки, платформеры, спорт и гонки, многопользовательские и игры с поддержкой контроллера. Многие из представленных продуктов уже можно предзаказать с небольшой скидкой.

Очередной фестиваль «Играм быть» продлится до 26 июня 20:00 мск. Ознакомиться со всеми представленными играми можно на главной странице ивента.

Чемпионат.com: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители