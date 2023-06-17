Огромный патч, подземелья и «Хардкор»: авторы Diablo 4 рассказали о поддержке игры

Студия Blizzard провела часовой стрим, посвящённый Diablo 4. На нём разработчики поделились планами по дальнейшему развитию проекта и обсудили релиз игры.

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Так, авторы отметили, что очень довольны запуском экшена. Он прошёл без серьёзных технических проблем — в отличие от релиза Diablo 3 в 2012 году. В этом им помогли два открытых бета-теста, во время которых разработчики фиксировали все основные жалобы игроков.

Сейчас в Blizzard работают над первым крупным патчем для Diablo 4. Авторы не стали делиться подробностями, отметив лишь, что список изменений насчитывает уже 13 страниц. Судя по всему, он выйдет вместе с началом первого сезона поддержки, который стартует до конца июля. Сейчас разработчики его тестируют.

Создатели также рассказали об улучшениях подземелий. В будущем игроки смогут телепортироваться прямо ко входу в кошмарные пещеры, а ценность за их прохождение только увеличится. Что касается репутации, то и её переработают: геймерам больше не придётся повторно изучать все локации для того, чтобы заработать известность.