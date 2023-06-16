Аноносирована Clockwork Revolution

Прошедшая выставка Xbox Games Showcase была богата на яркие анонсы. Не осталась без внимания и новая необычная игра Clockwork Revolution.

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Игра представляет собой смесь RPG и шутера. Проект также интересен своим сеттингом. Действие игры будет проходить в вымышленном мире в стилистике стимпанка. Судя по трейлеру, игра очень похожа на BioShock Infinite. Разработкой игры занимается студия, которая подарила нам серию Wastelands. У игры пока нет даты выхода. Проект выйдет в сервисе Game Pass.