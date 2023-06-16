$83.65-0.3191.63+0.67

Аноносирована Clockwork Revolution

Прошедшая выставка Xbox Games Showcase была богата на яркие анонсы. Не осталась без внимания и новая необычная игра Clockwork Revolution.

Аноносирована Clockwork Revolution
© Droidnews

Игра представляет собой смесь RPG и шутера. Проект также интересен своим сеттингом. Действие игры будет проходить в вымышленном мире в стилистике стимпанка. Судя по трейлеру, игра очень похожа на BioShock Infinite. Разработкой игры занимается студия, которая подарила нам серию Wastelands. У игры пока нет даты выхода. Проект выйдет в сервисе Game Pass.

А вам нравятся игры в стиле стимпанк? Как вы относитесь к той же BioShock Infinite? Сможет ли Clockwork Revolution понравятся фанатам Bioshock и других схожих игр? Как вы оцениваете первый трейлер игры? Пишите свое мнение в комментариях к данной новости.

Droidnews: главные новости

  • Аноносирована Clockwork Revolution

    • 18+
    Все новости
    В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
    Финансы
    ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
    Женский
    ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
    Кино
    ФильмыТВСериалыАктеры
    Спорт
    ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
    Aвто
    АвтоновостиДТПАвтоэксперт
    Субботний
    ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
    Доктор
    НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
    Гороскопы
    СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
    Путешествия
    Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители