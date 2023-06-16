Diablo Immortal могла принести авторам свыше 525 млн долларов за год с релиза

Аналитическое агентство поделилось данными об успехах мобильной Diablo Immortal. Судя по отчёту, игра могла принести создателям свыше 525 миллионов долларов за год с момента релиза. Данные с версии, доступной на PC, не учитывались.

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В первый год своего существования Diablo Immortal стала пятнадцатой мобильной игрой, преодолевшей отметку выручки в 500 миллионов долларов, что поместило её в один ряд с Pokemon GO, Candy Crush Saga и Genshin Impact. Количество загрузок же превысило 22 миллиона.

Наибольший процент трат пришелся на китайский рынок — около 37%, но игра также привлекает большую базу пользователей из США, на долю которых приходится 24% от общего объема выручки.