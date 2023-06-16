Авторы The Texas Chain Saw Massacre рассказали о предзаказах и кроссплее

Gun Interactive рассказала, что у The Texas Chain Saw Massacre прошло удачное техническое тестирование, а также опубликовала информацию о предзаказах. Он уже доступен на всех платформах, включая Steam. В комплекте с первой партией физических копий будет идти постер.

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Игроков на разных платформах ждёт кроссплей:

Обладатели версий для PC, PlayStation 5 и Xbox Series смогут играть друг с другом;

Игроки на PlayStation 4 могут играть только с пользователями PlayStation 4;

В версиях для Xbox One можно играть только с игроками с Xbox One.

Действия сюжета происходят за несколько месяцев до событий оригинального фильма 1974 года. Авторы обещают аутентичное воссоздание локаций, персонажей и образов из первоисточника. Игроки же смогут взять на себя как роль жертвы, так и маньяка в жестоких битвах 3 на 4.