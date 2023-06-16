Авторы The Texas Chain Saw Massacre рассказали о предзаказах и кроссплее
Gun Interactive рассказала, что у The Texas Chain Saw Massacre прошло удачное техническое тестирование, а также опубликовала информацию о предзаказах. Он уже доступен на всех платформах, включая Steam. В комплекте с первой партией физических копий будет идти постер.
Игроков на разных платформах ждёт кроссплей:
- Обладатели версий для PC, PlayStation 5 и Xbox Series смогут играть друг с другом;
- Игроки на PlayStation 4 могут играть только с пользователями PlayStation 4;
- В версиях для Xbox One можно играть только с игроками с Xbox One.
Действия сюжета происходят за несколько месяцев до событий оригинального фильма 1974 года. Авторы обещают аутентичное воссоздание локаций, персонажей и образов из первоисточника. Игроки же смогут взять на себя как роль жертвы, так и маньяка в жестоких битвах 3 на 4.
Релиз состоится 18 августа на PC, PlayStation и Xbox. В день выхода игра станет доступна подписчикам Game Pass.