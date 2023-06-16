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Психологический хоррор Reveil получил геймплейный трейлер

Германская независимая студия Pixelsplit , известная по зомби-рогалику Deadly Days, показала геймплейный трейлер психологического хоррора Reveil. В нём можно увидеть перемещение по различным локациям и, судя по всему, одного из мистических противников.

Психологический хоррор Reveil получил геймплейный трейлер
© Скриншот

Главный герой игры, Уолтер Томпсон, работает механиком сцены в цирке. И именно туда он постоянно возвращается в своих воспоминаниях, когда пытается отыскать пропавших жену Марту и дочь Дори. Но когда он старается вспомнить, что случилось прошлой ночью, границы между реальностью и иллюзией всё больше размываются.

Игроков ждёт путешествие в цирковую эпоху 1960-х годов, выраженную атмосферными декорациями, картинами и постерами. Сюжет будет развиваться в пяти игровых актах в разных тщательно продуманных средах. А само повествование будет насыщено тревожными и психоделическими элементами.

Хоррор Reveil выйдет в этом году. Игру можно добавить в список желаемого Steam.

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