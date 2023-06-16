Издатель Space Marine 2 и Atlas Fallen работает над амбициозной мультиплеерной игрой
Издатель Focus Entertaitment объявил о создании Carpool Studio, которая будет заниматься разработкой амбициозной мультиплеерной игры.
Сама студия состоит из неких ветеранов индустрии, однако конкретных имён пока что не назвали — детали о самой новинке тоже пока не оглашают. Ранее, кстати, стало известно, что сама Focus лишилась генерального директора, однако замену уже нашли.
Кроме того, в прошлом издатель поведал о намерении выпустить кооперативный боевик Void Crew и рассказал о финансовых успехах Atomic Heart.
Ещё недавно в сети появился свежий геймплейный ролик боевика Atlas Fallen, изданием которого тоже занимается Focus.