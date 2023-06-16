$83.96-0.3690.97-0.10

Издатель Space Marine 2 и Atlas Fallen работает над амбициозной мультиплеерной игрой

Издатель Focus Entertaitment объявил о создании Carpool Studio, которая будет заниматься разработкой амбициозной мультиплеерной игры.

Издатель Space Marine 2 и Atlas Fallen работает над амбициозной мультиплеерной игрой
© Скриншот

Сама студия состоит из неких ветеранов индустрии, однако конкретных имён пока что не назвали — детали о самой новинке тоже пока не оглашают. Ранее, кстати, стало известно, что сама Focus лишилась генерального директора, однако замену уже нашли.

Кроме того, в прошлом издатель поведал о намерении выпустить кооперативный боевик Void Crew и рассказал о финансовых успехах Atomic Heart.

Ещё недавно в сети появился свежий геймплейный ролик боевика Atlas Fallen, изданием которого тоже занимается Focus.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители