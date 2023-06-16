Настольная игра по Stalker собрала почти 2 млн долларов за 2 дня

Настольная игра по серии S.T.A.L.K.E.R. за первые два дня собрала почти 2 млн долларов от фанатов — причём на сбор минимальной требуемой суммы в 50 тысяч долларов ушло меньше четырёх минут.

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В самом проекте может участвовать до 4 игроков, которые отправятся на поиски артефактов на территорию опасной и странной Зоны. У игроков будет возможность настраивать экипировку своих Сталкеров и тщательно готовить их к экспедиции.

Проходить задачи можно разными способами, включая стелс и «лобовую» атаку. Но придётся учитывать поведение врагов, аномалии и другие неприятные сюрпризы. Кампания при этом разделена на три главы, каждая из которых занимает по 10-12 часов.

Стандартное издание игры обойдётся желающим в 95 долларов, но есть и расширенные версий с дополнениями и даже большой диорамой. Цены тоже, правда, соответствующие — от 165 до 219 долларов. Первая волна с доставками игры стартует в апреле 2024 года.