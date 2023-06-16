Авторы порта «Ведьмака 3» на Switch помогут с переносом Mortal Kombat 1

Раздел с информацией на официальном сайте Mortal Kombat 1 обновился. Стало известно, что за разработку версии для Nintendo Switch отвечают Shiver Entertainment и Saber Interactive.

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Первая уже перенесла Mortal Kombat 11 на платформу Nintendo, а Saber ответственна за порт Ведьмак 3: Дикая Охота. В свежем интервью Дерек Киртзик, ведущий дизайнер NetherRealm, рассказал и про версию для Switch.

По его словам, основная команда не работает в тесном сотрудничестве с авторами порта, но, несомненно, они проконтролируют качество версии для Switch. Авторам важно убедиться, что она станет качественным продуктом, который отлично работает на консоли Nintendo.

NetherRealm делает игру на новом движке, поэтому им доступна проработка деталей костюмов и лиц: в пример Дерек привёл щетину на лицах и текстуру ткани. Отмечено, что всё это работает при 60 кадрах в секунду.