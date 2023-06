Хоррор Layers of Fear собрал положительные отзывы игроков в Steam на релизе

Хоррор Layers of Fear (2023) стал доступен на PlayStation 5, Xbox Series и PC (Steam и Epic Games Store ).

Гораздо приветливее оказались обычные игроки. Пользовательский рейтинг Layers of Fear в Steam в настоящий момент очень положительный — игру рекомендуют в 81% обзоров.

Напомним, что новая Layers of Fear объединяет в себе Layers of Fear, Layers of Fear 2 и весь дополнительный контент на Unreal Engine 5, а также рассказывает совершенно новую историю, которая связывает сюжеты воедино.