Хоррор Layers of Fear собрал положительные отзывы игроков в Steam на релизе

Хоррор Layers of Fear (2023) стал доступен на PlayStation 5, Xbox Series и PC (Steam и Epic Games Store ).

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Критики встретили игру без особого энтузиазма. PC-версия хоррора получила на Metacritic 73 балла, версия для PS5 — 74 балла, а для Xbox Series — всего 70 баллов.

Гораздо приветливее оказались обычные игроки. Пользовательский рейтинг Layers of Fear в Steam в настоящий момент очень положительный — игру рекомендуют в 81% обзоров.

В основном пользователи хвалят проект за пугающие атмосферу и звуковой дизайн, более детальное раскрытие общей истории, и хорошую производительность. Люди, оставившие негативные отзывы, в свою очередь столкнулись с некоторыми техническими проблемами.

Напомним, что новая Layers of Fear объединяет в себе Layers of Fear, Layers of Fear 2 и весь дополнительный контент на Unreal Engine 5, а также рассказывает совершенно новую историю, которая связывает сюжеты воедино.