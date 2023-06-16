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Некоторые игроки получили диски Final Fantasy 16 для PS5 за неделю до релиза

Релиз Final Fantasy XVI ожидается на следующей неделе, 22 июня, только на PlayStation 5. Однако некоторым игрокам удалось заполучить диски с новинкой раньше времени.

Некоторые игроки получили диски Final Fantasy 16 для PS5 за неделю до релиза
© Скриншот

В сети уже можно найти фотографии и видео, на которых счастливчики не только хвастаются «уловом», но и проводят его детальную демонстрацию. Стоит отметить, что в скором времени соцсети могут быть переполнены различными спойлерами, связанными с сюжетом Final Fantasy 16 и не только.

Все остальные могут познакомиться с демоверсией игры, на прохождение которой уйдёт примерно два часа. Достигнутый прогресс автоматически перенесётся в полную версию Final Fantasy 16 на релизе.

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