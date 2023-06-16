Тодд Говард сравнил Starfield с Red Dead Redemption 2

Проявляется это сходство в том, что обе игры позволяют погрузиться с головой в захватывающую фантазию и прожить желаемую жизнь: в RDR 2 — жизнь на Диком Западе, в Starfield — жизнь космического исследователя. И да, эта фантазия порой включает в себя нахождение на пустой планете, где ничего не происходит.