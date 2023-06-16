$83.96-0.3690.97-0.10

Тодд Говард сравнил Starfield с Red Dead Redemption 2

По мнению геймдиректора Starfield Тодда Говарда, грядущая научно-фантастическая RPG имеет определённое сходство с культовой Red Dead Redemption 2 Rockstar Games.

Тодд Говард сравнил Starfield с Red Dead Redemption 2
© Скриншот

Проявляется это сходство в том, что обе игры позволяют погрузиться с головой в захватывающую фантазию и прожить желаемую жизнь: в RDR 2 — жизнь на Диком Западе, в Starfield — жизнь космического исследователя. И да, эта фантазия порой включает в себя нахождение на пустой планете, где ничего не происходит.

Кроме того, по словам Говарда, Starfield похожа на серии The Elder Scrolls и Fallout в плане механик и ощущения темпа происходящих игровых событий.

Starfield выходит 6 сентября на PC и Xbox Series, и на консолях она будет работать в 30 FPS. Недавно Bethesda провела большую презентацию игры, которая удостоилась похвалы со стороны специалистов Digital Foundry. А Фил Спенсер отреагировал на просьбы перевести Starfield на дополнительные языки.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители