Тодд Говард сравнил Starfield с Red Dead Redemption 2
По мнению геймдиректора Starfield Тодда Говарда, грядущая научно-фантастическая RPG имеет определённое сходство с культовой Red Dead Redemption 2 Rockstar Games.
Проявляется это сходство в том, что обе игры позволяют погрузиться с головой в захватывающую фантазию и прожить желаемую жизнь: в RDR 2 — жизнь на Диком Западе, в Starfield — жизнь космического исследователя. И да, эта фантазия порой включает в себя нахождение на пустой планете, где ничего не происходит.
Кроме того, по словам Говарда, Starfield похожа на серии The Elder Scrolls и Fallout в плане механик и ощущения темпа происходящих игровых событий.
Starfield выходит 6 сентября на PC и Xbox Series, и на консолях она будет работать в 30 FPS. Недавно Bethesda провела большую презентацию игры, которая удостоилась похвалы со стороны специалистов Digital Foundry. А Фил Спенсер отреагировал на просьбы перевести Starfield на дополнительные языки.