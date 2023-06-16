Стартовали предзаказы «Человека-паука 2» — в Турции игра стоит 799 лир

16 июня во всём мире стартовали предзаказы «Человека-паука 2» — новой игры Insomniac Games. Так, в Турции игра стоит 799 лир (около 2800 рублей), расширенное издание обойдётся в 899 лир (около 3200 рублей). Судя по коду страницы проекта в магазине, в турецком регионе будет доступна русская озвучка.

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Например, с God of War Ragnarok была иная ситуация: русской озвучки в Турции вообще не было, только субтитры. Дубляж можно было включить в европейском регионе — здесь наиболее популярной была Польша. Судя по всему, «Человек-паук 2» пошёл по другому пути.