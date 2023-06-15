В Steam вышел бесплатный экшен с Уиллом Смитом в роли наемника
В Steam вышла бесплатная Undawn с Уиллом Смитом в роли наемника Троя Джонсона. Игра представляет из себя классическое экшен-выживание, в котором геймерам предстоит исследовать открытый мир.
Игрокам придется научиться существовать в постапокалиптическом мире в одиночку или же примкнуть к группе выживших, чтобы противостоять агрессивной среде и кровожадным мутантам было проще.
Геймерам предстоит сражаться за территорию, строить убежища, добывать провизию и средства транспорта, а также выживать по ночам, когда монстров становится значительно больше. В Undawn предусмотрены PvP столкновения.
Сервер Undawn открылся сегодня, то есть 15 июня, но уже сейчас одновременный онлайн игры составляет больше 3 000 человек.