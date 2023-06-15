$83.96-0.3690.97-0.10

В Steam вышел бесплатный экшен с Уиллом Смитом в роли наемника

В Steam вышла бесплатная Undawn с Уиллом Смитом в роли наемника Троя Джонсона. Игра представляет из себя классическое экшен-выживание, в котором геймерам предстоит исследовать открытый мир.

В Steam вышел бесплатный экшен с Уиллом Смитом в роли наемника
© Cq.ru

Игрокам придется научиться существовать в постапокалиптическом мире в одиночку или же примкнуть к группе выживших, чтобы противостоять агрессивной среде и кровожадным мутантам было проще.

Геймерам предстоит сражаться за территорию, строить убежища, добывать провизию и средства транспорта, а также выживать по ночам, когда монстров становится значительно больше. В Undawn предусмотрены PvP столкновения.

Сервер Undawn открылся сегодня, то есть 15 июня, но уже сейчас одновременный онлайн игры составляет больше 3 000 человек.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители