В Steam вышел бесплатный экшен с Уиллом Смитом в роли наемника

В Steam вышла бесплатная Undawn с Уиллом Смитом в роли наемника Троя Джонсона. Игра представляет из себя классическое экшен-выживание, в котором геймерам предстоит исследовать открытый мир.

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Игрокам придется научиться существовать в постапокалиптическом мире в одиночку или же примкнуть к группе выживших, чтобы противостоять агрессивной среде и кровожадным мутантам было проще.

Геймерам предстоит сражаться за территорию, строить убежища, добывать провизию и средства транспорта, а также выживать по ночам, когда монстров становится значительно больше. В Undawn предусмотрены PvP столкновения.