Игровой сервис Steam претерпел глобальные изменения
Компания Valve провела масштабное обновление Steam, повысив удобство и функциональность игрового сервиса. Подробное описание всех нововведений разработчики опубликовали на официальном сайте Steam.
В анонсе обновления Valve отметила, что большая часть масштабных изменений спрятана от глаз пользователей, то есть содержатся в коде приложения и направлены на его общую оптимизацию и повышение стабильности. Однако ключевые функциональные нововведения компания все равно перечислила.
Так, например, в Steam заметно преобразился визуальный стиль интерфейса. Компания обновила диалоговые окна, изменила меню, шрифты и некоторые основные цвета.
Вместе с тем Valve переработала систему уведомлений – появилась история «пушей», а также гибкая настройка сценариев их получения. Добавились менеджер скриншотов, оверлеи, которые можно закреплять поверх интерфейса игры и не только.
Ранее СМИ писали, что компания Valve начала менять регионы пользователей Steam без их ведома. В частности, на данную проблему пожаловались россияне, которые завели турецкие профили.