Игровой сервис Steam претерпел глобальные изменения

Компания Valve провела масштабное обновление Steam, повысив удобство и функциональность игрового сервиса. Подробное описание всех нововведений разработчики опубликовали на официальном сайте Steam.

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В анонсе обновления Valve отметила, что большая часть масштабных изменений спрятана от глаз пользователей, то есть содержатся в коде приложения и направлены на его общую оптимизацию и повышение стабильности. Однако ключевые функциональные нововведения компания все равно перечислила.

Так, например, в Steam заметно преобразился визуальный стиль интерфейса. Компания обновила диалоговые окна, изменила меню, шрифты и некоторые основные цвета.

Вместе с тем Valve переработала систему уведомлений – появилась история «пушей», а также гибкая настройка сценариев их получения. Добавились менеджер скриншотов, оверлеи, которые можно закреплять поверх интерфейса игры и не только.