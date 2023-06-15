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Российский школьник украл 117 тысяч рублей у матери ради облика в Standoff 2

Приморский школьник украл у матери почти шесть зарплат ради облика в игре Standoff 2. Как выяснилось позже, он отдал деньги мошенникам. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Российский школьник украл 117 тысяч рублей у матери ради облика в Standoff 2
© Standoff 2

По имеющейся информации, мать мальчика работает воспитательницей в детском саду и получает 21 000 рублей в месяц. В какой-то момент она обнаружила, что её накопления в размере 117 тысяч рублей исчезли – выяснилось, что их украл её малолетний сын.

По словам мальчика, деньги ушли на облик для ножа в мобильной игре Standoff 2. В социальных сетях с мальчиком связался незнакомец, который предложил приобрести редкий облик на оружие – взамен он попросил взять телефон матери и войти в приложение банка. Следуя инструкциям злоумышленника, мальчик перевёл мошеннику все сбережения своей матери. После этого мошенник скрылся – никакого ножа мальчик так и не получил.

В данный момент мошенника разыскивает полиция.

Отметим, что это уже не первый подобный случай. В январе десятилетний ребенок из Москвы также стал жертвой мошенников и потратил сбережения отца на покупки в Standoff 2.

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