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«Лента.ру» и «Газета.Ru» объявили о партнёрстве с «Играми Будущего»

15 июня 2023 года в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума «Лента.ру» и «Газета.Ru» (входят в медиахолдинг Rambler&Co) и Автономная некоммерческая организация «Агентство развития компьютерного и иных видов спорта» подписали соглашение об информационном партнёрстве.

«Лента.ру» и «Газета.Ru» объявили о партнёрстве с «Играми Будущего»
© пресс-служба медиахолдинга Rambler&Co

Стороны договорились о совместном развитии мультиспортивного международного турнира «Игры Будущего», который пройдёт в Казани в 2024 году, и иных проектов фиджитал-движения. На подписании присутствовали Андрей Цыпер, генеральный директор «Ленты.ру» и «Газеты.Ru», исполнительный директор по медиа Rambler&Co, и Игорь Столяров, руководитель турнира «Игры Будущего».

Андрей Цыпер, генеральный директор «Ленты.ру», «Газеты.Ru», исполнительный директор по медиа Rambler&Co:

«Медиа сегодня – одна из самых динамично меняющихся индустрий. Мы знаем, как важно не только интегрироваться в имеющиеся индустриальные тренды и создавать собственные, но и поддерживать новые, потенциально значимые направления в других сферах. «Игры Будущего» уже стали таким трендом, который меняет спортивный ландшафт страны. Сочетание кибердисциплин и физического спорта соединяет и поколения, и разные форматы состязаний и спортсменов. Уверен, за подобной синергией виртуальной реальности и настоящего мира – будущее. И мы рады стать участниками этого процесса».

Игорь Столяров, руководитель турнира «Игры Будущего»:

«Я рад, что в развитии фиджитал-движения нам будут помогать коллеги из известных и технологичных медиабрендов. Наша цель – максимально широкий охват аудитории для объединения спортсменов и болельщиков. Сегодня запрос у молодой аудитории меняется в сторону быстрой, интересной и доступной подачи информации. Уверен, что вместе с профессионалами в области медиа мы сможем рассказать о фиджитал-спорте, новых дисциплинах и развитии современного человека с высокими цифровыми навыками и натренированными физическими качествами».

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