«Лента.ру» и «Газета.Ru» объявили о партнёрстве с «Играми Будущего»

«Медиа сегодня – одна из самых динамично меняющихся индустрий. Мы знаем, как важно не только интегрироваться в имеющиеся индустриальные тренды и создавать собственные, но и поддерживать новые, потенциально значимые направления в других сферах. «Игры Будущего» уже стали таким трендом, который меняет спортивный ландшафт страны. Сочетание кибердисциплин и физического спорта соединяет и поколения, и разные форматы состязаний и спортсменов. Уверен, за подобной синергией виртуальной реальности и настоящего мира – будущее. И мы рады стать участниками этого процесса».