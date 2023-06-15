Авторы Aliens: Dark Descent показали сюжетный трейлер с жутким ксеноморфом

В прошлом месяце разработчики Aliens: Dark Descent показали трейлер, посвящённый разнообразию игровых механик. Сегодня они поделились новым роликом, который прольёт свет на сюжет пошаговой стратегии.

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Космический корабль терпит крушение из-за вырвавшегося на свободу ксеноморфа. В видео можно увидеть основные действующие лица и опасных пришельцев, а также несколько новых кадров геймплея.

Разработчики описывают проект как отрядный однопользовательский экшен в культовой вселенной «Чужих». Игрокам предстоит остановить распространение нового вида пришельцев, используя для этого свой отряд и командуя им в реальном времени.