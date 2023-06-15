Авторы The Expanse: A Telltale Series рассказали о работе над сюжетом

Авторы The Expanse: A Telltale Series, ранее рассказавшие о QTE и других особенностях игры, поделились свежим роликом. В нём разработчики делятся секретами создания сюжета.

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Игроков поставят на место одного из самых интересных персонажей оригинального сериала — Кармины Даммер. В её роли можно будет прочувствовать весь спектр эмоций от полётов в невесомости, хождения по стенам с помощью магнитных ботинок и принятия трудных решений.

Сюжет сосредоточен на персонажах, поэтому игра ощущается как «пиратское приключение», а не наполненная политикой космическая сага. У каждого из героев команды будет предыстория и характерные особенности.

Принятые решения повлияют на отряд: могут выжить все, кроме одного, но может остаться в живых лишь один, потеряв всех остальных. Разработчикам было очень трудно определиться с концовками, но они довольны результатом: финал ощущается наградой за пройденные испытания.

Игра расширяет вселенную фантастического сериала «Экспансия», в которой люди колонизировали планеты Солнечной системы. Игрокам придётся заняться исследованием космических обломков, сражением с пиратами и принятием решений, которые влияют на ход сюжета.