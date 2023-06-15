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Как выполнить задание «По следам пилигрима» в Diablo IV

«По следам пилигрима» — одно из множества заданий-головоломок, разбросанных по всем уголкам Санктуария в Diablo IV. Портал PC Gamer рассказал, как его выполнить.

Как выполнить задание «По следам пилигрима» в Diablo IV
© Blizzard Entertainment

Задание «По следам пилигрима» находится в северной части Кеджистана, в локации Янтарные пески недалеко от побережья. Отметка на карте приведет вас к руинам, где вы найдете старую книгу. Прочитайте ее — и на карте появится следующий маркер, который отмечает местоположение старой церкви в пустыне к северу. Примерно в том же месте находится одно из подземелий, но вам нужно на крышу — обогните здание справа.

Добравшись до места, вы найдете статую бородатого мужчины, держащего в руках книгу. Используйте жест «За мной прямо перед статуей — по умолчанию он закреплен на левом колесе быстрого доступа. После этого перед вами появится сундук с сокровищами, а выполнение самого задание наградит вас опытом.

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