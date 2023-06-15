Как выполнить задание «По следам пилигрима» в Diablo IV

Задание «По следам пилигрима» находится в северной части Кеджистана, в локации Янтарные пески недалеко от побережья. Отметка на карте приведет вас к руинам, где вы найдете старую книгу. Прочитайте ее — и на карте появится следующий маркер, который отмечает местоположение старой церкви в пустыне к северу. Примерно в том же месте находится одно из подземелий, но вам нужно на крышу — обогните здание справа.