Моддеры уже превращают Lies of P в Bloodborne

Авторы с YouTube-канала Garden of Eyes создали мод для демо-версии Lies of P, который позволяет использовать в игре оружие и экипировку из Bloodborne.

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Мрачное переосмысление истории Пиноккио и так постоянно сравнивали с игрой FromSoftware, поэтому подобный ход вряд ли удивит игроков. Вероятно, что после полноценного релиза Lies of P количество подобных модификаций возрастёт в разы — теоретически можно ждать интеграции врагов и тому подобного.

Текущий мод пока не выпустили в широкий доступ, его можно приобрести через подписку на Patreon авторов (за 5 долларов в месяц).