Проблемы с багами вынудили авторов Overwatch 2 удалить очередную карту
Разработчики Overwatch 2 отключили очередную карту. На этот раз временному удалению подверглась Antarctic Peninsula, добавленная в третьем сезоне. Автор утечек по игре заявляет, что во всём виноваты баги с некоторыми героями и определёнными местами на картах.
А ранее из игры удалили карту Paraíso. Дело в том, что пользователи, играющие за Мерси, в определённом месте могли использовать анимацию посоха и пистолета одновременно, что приводило к снижению FPS у всех игроков.
Разработчики объявили, что в данный момент исследуют проблемы на этих картах. Каких-либо временных рамок для возвращения локаций авторы не дают.