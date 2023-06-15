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Проблемы с багами вынудили авторов Overwatch 2 удалить очередную карту

Разработчики Overwatch 2 отключили очередную карту. На этот раз временному удалению подверглась Antarctic Peninsula, добавленная в третьем сезоне. Автор утечек по игре заявляет, что во всём виноваты баги с некоторыми героями и определёнными местами на картах.

Проблемы с багами вынудили авторов Overwatch 2 удалить очередную карту
© Blizzard

А ранее из игры удалили карту Paraíso. Дело в том, что пользователи, играющие за Мерси, в определённом месте могли использовать анимацию посоха и пистолета одновременно, что приводило к снижению FPS у всех игроков.

Разработчики объявили, что в данный момент исследуют проблемы на этих картах. Каких-либо временных рамок для возвращения локаций авторы не дают.

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