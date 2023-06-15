В новом трейлере Atlas Fallen рассказали о мире и геймплее
Создатели ролевого экшена Atlas Fallen представили новый геймплейный трейлер своего творения, рассказав о местной вселенной и отдельных деталях игровых механик.
Авторы напомнили, что игроку предстоит восстановить детали магической перчатки, чтобы использовать её против местного бога-тирана. В процессе персонажу потребуется исследовать мир песков и сразиться с огромными и опасными врагами.
С последним помогут не только магические способности, но и разный тип оружия, а ещё — акробатические способности. Тем более, что некоторые противники кружат в воздухе.
Кроме того, игра поддерживает кооперативный режим, причём ранее разработчики пообещали, что он не разочарует фанатов подобных форматов.
В самом ролике можно увидеть интерфейс и конструктор персонажа со множеством опций. Демонстрируют зрителям и разнообразные локации с отрывками различных заданий — последние выдают и NPC, которых протагонист встречает по дороге.
Релиз Atlas Fallen намечен на 10 августа для PC, PS5иXbox Series — изначально игру хотели выпустить в мае, но позже перенесли ради доработки отдельных деталей. Для игры, кстати, уже могут создавать первое сюжетное дополнение.