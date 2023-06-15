$83.96-0.3690.97-0.10

В новом трейлере Atlas Fallen рассказали о мире и геймплее

Создатели ролевого экшена Atlas Fallen представили новый геймплейный трейлер своего творения, рассказав о местной вселенной и отдельных деталях игровых механик.

В новом трейлере Atlas Fallen рассказали о мире и геймплее
© Скриншот

Авторы напомнили, что игроку предстоит восстановить детали магической перчатки, чтобы использовать её против местного бога-тирана. В процессе персонажу потребуется исследовать мир песков и сразиться с огромными и опасными врагами.

С последним помогут не только магические способности, но и разный тип оружия, а ещё — акробатические способности. Тем более, что некоторые противники кружат в воздухе.

Кроме того, игра поддерживает кооперативный режим, причём ранее разработчики пообещали, что он не разочарует фанатов подобных форматов.

В самом ролике можно увидеть интерфейс и конструктор персонажа со множеством опций. Демонстрируют зрителям и разнообразные локации с отрывками различных заданий — последние выдают и NPC, которых протагонист встречает по дороге.

Релиз Atlas Fallen намечен на 10 августа для PC, PS5иXbox Series — изначально игру хотели выпустить в мае, но позже перенесли ради доработки отдельных деталей. Для игры, кстати, уже могут создавать первое сюжетное дополнение.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители