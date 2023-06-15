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Авторы Bulletstorm создают новую игру по франшизе Microsoft

В сети обратили внимание на свежий отчёт студии People Can Fly, где упоминается разработка неанонсированной AAA-игры — причём она входит в одну из франшиз Microsoft.

Авторы Bulletstorm создают новую игру по франшизе Microsoft
© Скриншот

Бюджет неизвестной новинки под кодовым названием Project Maverik составит порядка 30-50 млн долларов. Некоторые предположили, что авторы Bulletstorm работают над очередным шутером — кто-то даже считает, что речь идёт про сиквел Outriders. Хотя последнее, учитывая проблемы оригинала, сомнительно.

Предполагается, что анонс грядущей AAA-новинки вряд ли состоится в ближайшее время — официально никаких комментариев по этому поводу не было. В общей сложности студия People Can Fly сейчас занята семью играми, включая творения для VR.

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