Авторы Bulletstorm создают новую игру по франшизе Microsoft

В сети обратили внимание на свежий отчёт студии People Can Fly, где упоминается разработка неанонсированной AAA-игры — причём она входит в одну из франшиз Microsoft.

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Бюджет неизвестной новинки под кодовым названием Project Maverik составит порядка 30-50 млн долларов. Некоторые предположили, что авторы Bulletstorm работают над очередным шутером — кто-то даже считает, что речь идёт про сиквел Outriders. Хотя последнее, учитывая проблемы оригинала, сомнительно.