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В Дании закрылась студия Kiloo Games, создавшая культовую Subway Surfers

Датская студия Kiloo Games, разработчики популярный игры Subway Surfers, закрывается. Все 100 сотрудников покинут офисы компании до конца июня. Об этом сообщил глава студии Томас Фрёлих на своей странице в Linkedin.

В Дании закрылась студия, создавшая культовую Subway Surfers
© Чемпионат.com

Kiloo Games была основана в 2000 году и на протяжении всей своей истории занималась мобильными играми по франшизам LEGO, Worms и датскому бренду Hugo. В 2012 году компания выпустила Subway Surfers — свой самый большой хит, в котором игрокам предстояло убегать от полицейского по железнодорожным путям.

В 2019-м раннер назвали самой скачиваемой мобильной игрой десятилетия: за 7 лет её установили более 1 млрд раз. С тех пор компания пыталась повторить успех, однако дальнейшие проекты не снискали такой популярности. Финальным тайтлом Kiloo Games стал ещё один раннер MetroLand, вышедший в 2022 году.

Пока неясно, что будет дальше с Subway Surfers. Официально проект принадлежит материнской компании SYBO Games, которая наверняка займётся дальнейшей поддержкой игры.

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