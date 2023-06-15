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Выпуск игры "Смута" запланировали на конец 2023 года

Студия Cyberia Nova (прежнее название Cyberia Limited) планирует выпуск компьютерной игры "Смута" на конец 2023 года, в настоящее время разработка идет активно. Об этом в рамках ПМЭФ-2023 сообщил генеральный директор компании Алексей Копцев.

Разработчики "Смуты" объявили сроки релиза
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"Разработка игры ведется штатно, бодрым темпом, и к концу этого года мы уже получим релиз игры "Смута", - сказал он.

Он отметил, что у игры "очень мощный" литературный первоисточник - роман "Юрий Милославский, или Русские в 1612 году", который описывает кульминацию Смутного времени.

"Еще на этапе предпродакшена мы закладывали исторический компонент и привлекли к работе пять исторических консультантов, причем каждый из них отвечает за определенный сектор. Цель игры - вернуть интерес молодого поколения к истории родной страны", - добавил Копцев.

Cyberia Limited получит от Института развития интернета (ИРИ) средства на создание компьютерной игры "Смута" о периоде Смутного времени в России. Литературной основой проекта стал роман Михаила Загоскина "Юрий Милославский, или Русские в 1612 году". Главным героем игры станет герой-одиночка - князь Милославский, который выполняет квесты разного типа, развивая свои навыки и продвигаясь по сюжетной линии.

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