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В сиквеле «Человека-паука» будет «жестокость» и «кровь»

Агентство ESRB выдало оценку Marvel’s Spider-Man 2 — игра получила подростковый рейтинг «T» (от 13 лет), какой был и у первой части.

В сиквеле «Человека-паука» будут «жестокость» и «кровь»
© Скриншот

В описании упоминаются многочисленные драки двух персонажей (Питера Паркера и Майлза Моралеса) — один применяет способности симбиота, а другой — атаки электрического типа.

Некоторые враги используют огнестрельное оружие, а игроки могут увидеть небольшие кровавые следы от пуль и тому подобное. Кроме того, в заставках есть ряд кровавых или жестоких сцен — одного из персонажей душат до смерти, на листья капает кровь и так далее. По описанию последнее напоминает сцену с Крэйвеном из свежего трейлера игры.

В отдельных миссиях персонажи обменивают неназванные наркотические вещества на оружие, а ещё в диалогах используют «лёгкие» ругательства.

Релиз сиквела намечен на 20 октября для PS5, а предзаказы стартуют уже 16 июня. При этом авторы, похоже, пока показали лишь малую часть игры.

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