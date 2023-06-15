В Genshin Impact может погибнуть один из персонажей

Геймеры продолжают строить теории вокруг одной из грядущих локаций Genshin Impact. Фонтейн — пятый регион, который посетит путешественник. Судя по слухам, именно на этом этапе разработчики планируют попрощаться с одним из персонажей — Арлекино.

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По словам инсайдера , Арлекино будет исполнять одну из ведущих ролей в сюжетной арке Фонтейна, но трагически погибнет в конце истории. Энтузиаст оценивает точность полученной информации в 90 %.