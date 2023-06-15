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В Genshin Impact может погибнуть один из персонажей

Геймеры продолжают строить теории вокруг одной из грядущих локаций Genshin Impact. Фонтейн — пятый регион, который посетит путешественник. Судя по слухам, именно на этом этапе разработчики планируют попрощаться с одним из персонажей — Арлекино.

В Genshin Impact может погибнуть один из персонажей
© Cq.ru

По словам инсайдера , Арлекино будет исполнять одну из ведущих ролей в сюжетной арке Фонтейна, но трагически погибнет в конце истории. Энтузиаст оценивает точность полученной информации в 90 %.

Игроки считают, что Арлекино так и не успеет стать игровым персонажем. Сюжетная арка Фонтейна, предположительно, начнется с выходом обновления 4.0, релиз которого назначен на 16 августа этого года.

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