Тодд Говард объяснил, почему играет в Starfield на Xbox Series S, а не на Series X

Я получил Xbox Series X и S, когда они вышли. Я поставил Series X в подвал вместе с большим 4K-телевизором. Но мои дети не разрешают мне играть, потому что они всегда сидят за ней. А вот Series S находится у меня. Игра на консоли выглядит великолепно.