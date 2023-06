В июне в каталог PS Plus добавят более 20 новых игр

Sony объявила название 23 игр, которые пополнят библиотеку PlayStation Plus, и анонсировала награды в честь годовщины расширенной подписки. Сообщение об этом было опубликовано в блоге компании.

Так, подписчики уровней PS Plus Extra, Deluxe и Premium смогут запускать такие игры как Far Cry 6 (PS4/PS5), Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge (PS4/PS5), Inscryption (PS4/PS5), Soulstice (PS5), Tacoma (PS4), Deus Ex: Mankind Divided (PS4), Killing Floor 2 (PS4) и многие другие. В общей сложности с 20 июня игроки смогут сыграть в 23 новых тайтла.