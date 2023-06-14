В трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 добавили русскую озвучку — ее создала нейросеть

Если рассматривать работу именно как «а что, если бы», то это просто великолепно. Огромный респект. С такой озвучкой сразу преображается игра, гораздо приятнее звучит. Аж до мурашек... Боже, так круто, атмосферно. Игры еще нет, а идеи для модов уже есть. Такое может быть только в Сталкере.