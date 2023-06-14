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В трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 добавили русскую озвучку — ее создала нейросеть

Ютубер stAIker добавил в трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl русскую озвучку, воспользовавшись помощью нейросети.

В трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 добавили русскую озвучку — ее создала нейросеть
© cq.ru

Примечательно, что энтузиаст подарил игровым персонажам голоса актеров из оригинальной трилогии игр. По словам блогера, озвучить таким образом весь «Сталкер 2» будет довольно проблематично, так как работа с ИИ отнимает много времени и сил.

Технологии пока не настолько развиты, чтобы заменить живых актеров по щелчку пальцев. Вот как на ролик отреагировали зрители:

Если рассматривать работу именно как «а что, если бы», то это просто великолепно. Огромный респект. С такой озвучкой сразу преображается игра, гораздо приятнее звучит. Аж до мурашек... Боже, так круто, атмосферно. Игры еще нет, а идеи для модов уже есть. Такое может быть только в Сталкере.

Ранее GSC Game World выпустила энергетический напиток по мотивам S.T.A.L.K.E.R. 2.

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