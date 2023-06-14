В трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 добавили русскую озвучку — ее создала нейросеть
Ютубер stAIker добавил в трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl русскую озвучку, воспользовавшись помощью нейросети.
Примечательно, что энтузиаст подарил игровым персонажам голоса актеров из оригинальной трилогии игр. По словам блогера, озвучить таким образом весь «Сталкер 2» будет довольно проблематично, так как работа с ИИ отнимает много времени и сил.
Технологии пока не настолько развиты, чтобы заменить живых актеров по щелчку пальцев. Вот как на ролик отреагировали зрители:
Если рассматривать работу именно как «а что, если бы», то это просто великолепно. Огромный респект. С такой озвучкой сразу преображается игра, гораздо приятнее звучит. Аж до мурашек... Боже, так круто, атмосферно. Игры еще нет, а идеи для модов уже есть. Такое может быть только в Сталкере.
Ранее GSC Game World выпустила энергетический напиток по мотивам S.T.A.L.K.E.R. 2.