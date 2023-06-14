Голос милому компаньону из Star Wars: Outlaws подарил ветеран озвучки «Звездных войн»

В рамках шоу Xbox Game Showcase был представлен дебютный кинематографический трейлер игры по «Звёздным войнам» от Ubisoft — Star Wars: Outlaws. Как оказалось, милого крошечного компаньона Никса озвучил Ди Брэдли Бейкер, подаривший голос множеству персонажей франшизы.

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Поклонники знают Бейкера по ролям в «Войнах клонов», где он озвучивал каждого солдата-клона, а также по сериалу «Бракованная партия». Кроме того, он сыграл как минимум 11 разных персонажей в сериале «Сопротивление».

Что касается игр, то Ди принял участие в озвучивании героев Star Wars Jedi: Fallen Order, Star Wars Battlefront, Star Wars: Jedi Knight: Jedi Academy, Star Wars: The Clone Wars: Republic Heroes, Star Wars: The Force Unleashed, Star Wars: The Old Republic и многих проектов поменьше.

Что интересно, в Outlaws игроки вряд ли услышат голос Бейкера, ведь Никс не разговаривает, а лишь произносит звериные звуки. Как оказалось, озвучка животных является ещё одним направлением в деятельности Ди.