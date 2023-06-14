В Payday 3 авторы переработали стелс и связали сюжет с предыдущими частями

Разработчики Payday 3 выпустили первый эпизод своих дневников. В них авторы шутера будут рассказывать о возникновении новых идей и проблемах, с которыми пришлось столкнуться для их реализации.

© Скриншот

Было обращено внимание, что на первый взгляд игра может показаться очень похожей на PayDay 2, но отличительные мелочи и детали делают третью частью по-настоящему уникальной.

Помимо основной четвёрки, на релизе в Payday 3 будет ещё два грабителя. Разработчики не хотят создавать героев, которые будут выбивать игроков из погружения во вселенную, поэтому серьёзнее отнесутся к выбору персонажей. Кроме того, события, случившиеся с одним из героев в промежутке между играми, отразятся на сюжете третьей части.

Систему скрытного прохождения заметно переработали. Раньше охранники сразу поднимали тревогу, если замечали что-то подозрительное, вроде разбитого стекла. Теперь же они могут начать поиски игроков.

Смена локации с Вашингтона на Нью-Йорк обоснована не только сюжетно — город является столицей капитализма, что на руку банде. Вместе с этим на улицах появилось больше пешеходов и машин. После релиза грабители посетят и другие места, за пределами нового места обитания.