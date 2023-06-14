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Как пользоваться жестами в Diablo IV

Жесты в Diablo IV нужны не только для общения с другими игроками: они выполняют ключевую роль во многих побочных заданиях, где нужно решать головоломки. Если вас просят поклониться алтарю, то, скорее всего, игра хочет, чтобы вы подошли к нему и использовали жест «Спасибо». Портал PC Gamer рассказал, как пользоваться механикой жестов в Diablo IV.

Как пользоваться жестами в Diablo IV
© Скриншот

Меню жестов открывается нажатием на клавишу Е (или вверх на крестовине контроллера). Оно представлено тремя колесами быстрого доступа, которые вы можете прокручивать. Нажатие на опцию «Изменить» открывает полный список жестов и позволяет привязать их к любым слотам на панели быстрого доступа. После этого вам нужно лишь еще раз нажать Е и выбрать нужный жест, чтобы поприветствовать какого-нибудь NPC.

Одно из первых заданий, которое потребует использования жестов, доступно прямо по прибытию в Киовошад. Недалеко от статуи уровня мира вы найдете маркер, который отмечает одного из городских стражей: он попросит игрока подбодрить солдат из городского ополчения. Добавьте на панель быстрого доступа жест «Ура!» и используйте его рядом с солдатами, чтобы завершить задание.

Имейте в виду, что похожий процесс предстоит повторить для многих побочных заданий и головоломок. Помните об этом, если вдруг окажитесь в тупике и не поймете, как именно пройти тот или иной квест.

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