Режиссёр Devil May Cry рассказал о подходе к созданию персонажей и игр серии
Режиссёр серии Devil May Cry Хидеаки Ицуно в интервью порталу IGN рассказал о создании культовых персонажей, идей для мультиплеера и переходе франшизы на мобильные устройства.
Создание каждого героя является очень большой задачей для авторов. Например, в образе Неро разработчики хотели отразить его страдания. А в образе Вергилия было необходимо связать каждую мелочь: одежда, стиль боя, сражение с мечами. Над последним и пришлось постараться, чтобы сделать Вергилия проворным.
Разработчики хотят делать каждую новую игру более «дьявольской» и «крутой». Они считают, что играть за харизматичного Данте это очень интересно, но вся прелесть заключается в набивании комбо и улучшении своих навыков: «Чем сложнее управление, тем круче ощущается герой».
Учитывая динамичность игр серии, разработчикам было трудно воссоздать боевую систему в мобильной Devil May Cry: Peak of Combat, но они считают, что это успешно получилось. К плюсам перехода на смартфоны отнесли возможность фанатов играть где угодно, а также не тратить деньги на дорогие консоли или ПК.
Изначально мобильная версия была похожа на консольные части, но постепенно авторы хотят добавлять всё больше персонажей, новые сетевые режимы, включая PvP. Бои против игроков до сих пор не сделаны так, как этого бы хотел Ицуно: у него в запасе есть несколько идей.