Режиссёр Devil May Cry рассказал о подходе к созданию персонажей и игр серии

Режиссёр серии Devil May Cry Хидеаки Ицуно в интервью порталу IGN рассказал о создании культовых персонажей, идей для мультиплеера и переходе франшизы на мобильные устройства.

Создание каждого героя является очень большой задачей для авторов. Например, в образе Неро разработчики хотели отразить его страдания. А в образе Вергилия было необходимо связать каждую мелочь: одежда, стиль боя, сражение с мечами. Над последним и пришлось постараться, чтобы сделать Вергилия проворным.

Разработчики хотят делать каждую новую игру более «дьявольской» и «крутой». Они считают, что играть за харизматичного Данте это очень интересно, но вся прелесть заключается в набивании комбо и улучшении своих навыков: «Чем сложнее управление, тем круче ощущается герой».

Учитывая динамичность игр серии, разработчикам было трудно воссоздать боевую систему в мобильной Devil May Cry: Peak of Combat, но они считают, что это успешно получилось. К плюсам перехода на смартфоны отнесли возможность фанатов играть где угодно, а также не тратить деньги на дорогие консоли или ПК.